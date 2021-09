Jak na stavbu nebo rekonstrukci, aby se investice skutečně vyplatila

Mít dům bez izolace je trochu jako topit pod otevřeným oknem. Jeden příklad za všechny: s nezateplenou stavbou o ploše 413,75 m² utratíte při vytápění plynem 49 844 Kč za rok . Pokud ale investujete 220 131 Kč do zateplení (konkrétně 80 mm silnou izolací), sníží se náklady na 14 337 Kč/rok . Investice se vám vrátí ani ne do 6,5 roku.

Právě izolace je část stavby, kde se šetřit nevyplatí. Naopak: pořiďte o 4 cm silnější izolant a efekt zateplení se zlepší až o čtvrtinu , přičemž náklady vzrostou jenom nepatrně. Pro lepší představu: 1 m² izolace polystyrenem s tloušťkou 160 mm stojí 1600 Kč (materiál + práce), při tloušťce 200 mm je to 1685 Kč.

Vsadit můžete taky na fasádní polystyren s příměsí grafitu , který je i při stejné tloušťce o 20 % účinnější než klasický EPS. Například ISOVER má v nabídce hned dva typy: ISOVER Greywall a ISOVER Greywall Plus .

Video: divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Sádrokartonové konstrukce navíc často postavíte i sami. Dejte ale pozor, abyste neopakovali chyby druhých. Pamatujte třeba na to, že sádrokarton patří jenom do interiéru a že před instalací musí být všechny povrchy v domě suché a vyzrálé. Špatná montáž a nedodržení procesů vás můžou stát čas i peníze. Takové situaci se dál ale předejít, a to třeba přípravou ve Škole suché výstavby.