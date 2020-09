Jak letos Češi strávili léto? Lidé zůstali většinou v Česku a začali se více věnovat sportu

Průzkum probíhal ve dnech 21. – 26. srpna 2020 a zapojilo se do něj 550 respondentů z celé ČR, muži I ženy ve věku 18-65 let.

Zatímco v předchozích letech byla oblíbená letní dovolená spojená s cestováním do zahraničí, většinou směrem do plážových destinací a turistických letovisek, letos došlo k řazení států na seznam podle různých úrovní bezpečnosti. Letecké společnosti navíc zpřísnily podmínky cestování a nabízely jenom omezené množství letenek. I z těchto důvodů opadnul zájem Čechů o zahraniční pobyty, což značně podpořilo domácí turistický ruch. Výrazně se zvýšila poptávka po návštěvách českých a moravských památek, ale rostl také zájem o pronájem chat, chalup a kempů, které byly dříve spojené s tradičním létem v Česku. Pobyt na pláži si potom 60 % dotázaných nahradilo hlavně sportem a aktivní dovolenou. Zájem o volnočasové activity v Česku byl vidět na více frontách.

“Na našem webu sportvokoli.cz , který provozujeme společně s Českým olympijským výborem, jsme během léta zaznamenali nárůst návštěvnosti. Vidět to bylo zejména u sportovních akcí, které lidé aktivně vyhledávali. Pevně doufáme, že tento sportovní trend vydrží lidem i do budoucna,” shrnula Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Dalších 23 % dotázaných navíc ocenilo i to, že poznali také jiný způsob trávení léta oproti svým běžným zážitkům. Samotnou kapitolou je potom i atmosféra, kdy se oprášila tradice a do českých lokalit se vrátil život, tak jak to bývalo dříve. Výsledkem letošního nevšedního léta je fakt, že až 67 % lidí nyní zvažuje změnu svých cestovních preferencí i do budoucna, a celých 11 % je pevně rozhodnuto na základě nových zážitků nevracet se v příštím roce ke svému obvyklému způsobu dovolené, ale zvolit opět českou variantu.