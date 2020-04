Jak koronavirus ovlivní ceny nemovitostí?

Hypoteční trh v Česku je možné považovat za zdravý, mj. v důsledku poměrně přísných regulačních opatření ČNB, jejichž zásluhou na hypotéku dosáhne jen vybraná skupina žadatelů. Ani z tohoto pohledu se tedy není potřeba obávat, že by na trhu v dohledné době došlo k nucenému prodeji většího počtu nemovitostí, což by mohlo způsobit tlak na pokles cen.

Jaký bude skutečný dopad krize způsobené koronavirem na trh realit, se dozvíme během následujících několika málo měsíců, nicméně vzhledem ke skutečnostem popsaným výše významný plošný propad cen rezidenčních nemovitostí neočekáváme. Z tohoto pohledu je tedy možné považovat investice, které jsou zajištěny nemovitostmi, i v této nelehké době za bezpečné.