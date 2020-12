Jak do změn ve škole zapojit rodiče?

Když byla MŠ Dvouletky během podzimních prázdnin na týden zavřená, protože měla kvůli pandemii covid-19 nedostatek personálu, nikdo z rodičů si nestěžoval. „Jsem ráda, že máme s rodiči našich dětí dobré vztahy. Energie vložená do komunikace s nimi se nám vrací zpět,“ pochvaluje si ředitelka MŠ Dvouletky v Praze 10 Jana Bezděková, která je ve své funkci od července 2016.

Na dva roky se zapojila do projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), který probíhá pod hlavičkou Národního pedagogického institutu ČR . Po celou dobu intenzivně pracovala s konzultantem rozvoje školy Františkem Tomáškem. Spolu se zaměstnanci mateřské školy si určili misi a vizi školy, s pomocí konzultanta provedli SWOT analýzu stavu školy a vytvořili strategický plán. Ten se pak každý rok rozpracovával na podrobnější školní akční plán. „Máme tady skvělý tým. Bylo důležité podpořit vlastní nápady zaměstnanců, vtáhnout je do rozhodování o aktivitách a plánech školy,“ přibližuje ředitelka jeden z důležitých bodů.

Komunikace s rodiči bývá pro školy často výzvou. Ředitelé někdy nevědí, jak komunikaci co nejlépe vyladit, jak rodiče vtáhnout do života školy. Na nástěnce v MŠ Dvouletky se při rozjezdu projektu SRP objevil sešit nadepsaný Školka budoucnosti. Sešit byl kdykoli k dispozici rodičům, aby do něj zapisovali své připomínky či přání. S pedagogickým sborem pak ředitelka společně hledala cestu, jak školku i na základě přání rodičů vylepšit. „Propojení školy a rodiny vnímám jako velice důležité,“ vysvětluje Jana Bezděková. Jako jednu ze společných aktivit s rodiči uvádí třeba tradiční zářijové vítání nových dětí. „Na místě máme živou kapelu, máme připravený program pro děti, společně na zahradě opékáme buřty. V neformální atmosféře se příjemně a přirozeně navazují vztahy,“ vypráví. Další společnou akcí je zpívání vánočních koled na zahradě u rozsvíceného stromku.