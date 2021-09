Jak chytře a bezpečně investovat volných 100 tisíc korun?

Průměrná sazba na bankovních spořicích účtech aktuálně nedosahuje ani 0,3 procenta ročně, zatímco průměrná míra inflace za posledních 12 měsíců činí 2,9 procenta. To znamená, že za poslední rok poklesla reálná kupní síla našich úspor na spořících účtech v průměru minimálně o 2,6 procenta. V případě prostředků uložených na běžných účtech, které v naprosté většině případů nenesou žádný úrok, jsme na tom ještě hůře. Pokud by se stávající podmínky na trhu nezměnily, přišli bychom tak po deseti letech o více než čtvrtinu našich úspor uložených v bance, po dvaceti letech už by to byla více než polovina.

Otázku, jak chytře a bezpečně investovat, si v dnešní době rostoucí inflace klade spousta lidí. Chytrá investice by měla splňovat několik základních předpokladů. V první řadě by nám taková investice měla přinést atraktivní výnos, který překoná již zmiňovanou vysokou míru inflace. Chytrá investice by nám zároveň měla přinášet pravidelný výnos, protože si tak můžeme budovat pasivní příjem. Chytrý investor zároveň také diversifikuje své portfolio, tedy rozděluje celkovou investovanou částku na více menších investic, které nejsou na sobě závislé, aby rozložil riziko. Chytrá investice by zároveň měla být likvidní, což znamená, že v případě potřeby mohu získat své prostředky v krátkém čase zpět. V neposlední řadě by chytrá investice neměla být ideálně spojena s žádnými poplatky za zřízení a správu investice.

Další podmínkou je, že chytrá investice by zároveň měla být také bezpečná. To v podstatě znamená investovat do aktiv, která si uchovávají hodnotu nebo vybírat investice, které jsou takovými aktivy zajištěné. Zajištění pro nás představuje pojistku pro případ, že prvotní záměr, do kterého se rozhodneme investovat, z jakéhokoliv důvodu nedopadne. Ideálním zajištěním investice jsou například nemovitosti. Nejenže si uchovávají svou hodnotu, ale v delším časovém horizontu jejich hodnota vždy roste. Například ceny bytů v Praze se od roku 2015 dokonce zdvojnásobily.

Která investice ale výše uvedené předpoklady skutečně splňuje? V případě, že investujeme částku do 250 tisíc Kč, si můžeme koupit například garáž a tu pronajmout. Bude to bezpečná investice, bude nám přinášet pravidelný příjem z pronájmu, ale pokud budeme vlastnit jen jednu garáž, nebude naše investice dostatečně diversifikovaná.

Alternativou, která splňuje všechna výše uvedená kritéria, je investice do zajištěných úvěrů u společnosti RONDA INVEST.

Celé to funguje tak, že RONDA INVEST poskytne podnikateli nebo menší společnosti podnikatelský úvěr. Často se jedná o menší developery nebo obchodníky s nemovitostmi. Za každým projektem je skutečný příběh podnikatelů, na kterém se svou investicí můžete podílet i vy. Každý takový úvěr je zajištěn bonitní nemovitostí v Praze, středních Čechách nebo krajských městech. Úvěr je určitou dobu splácen a jakmile si RONDA ověří platební morálku dlužníka, nabídne jej k investování drobným investorům. Taková investice přináší investorům výnos až 6 % ročně s tím, že výnosy jsou jim vypláceny pravidelně každý měsíc.