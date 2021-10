Investice do bydlení má stále smysl. Zhodnoťte peníze a bydlete zase o něco lépe

I tak má podle tuzemských i světových investorů stále smysl do nemovitostí investovat a peníze tak efektivně zhodnotit. Během tak vysoké míry inflace se totiž vyplatí investovat do takových projektů, které jednorázově zainvestujete a nadále do nich investovat nemusíte. Peníze se postupem času začnou zhodnocovat. Vzhledem k rostoucím cenám ve stavebnictví lze tak předpokládat, že to nastane velmi rychle.