I skladník by měl večer vyběhnout do přírody, dřina v práci nestačí

Desítka fyzicky náročných profesí – mezi nimi i záchranáři nebo hasiči – dostala na jaře za pas měřiče pohybu. Výsledky tým velmi překvapily. „Každý, kdo vyrazil o víkendu na túru, ví, že ujít 30 000 kroků není žádná legrace. Dokonce i těch obvykle doporučovaných 10 tisíc kroků bývá pro řadu lidí problém. A skladníci to zvládnou každodenně v práci. Popeláři zase stíhají 20 000 kroků za sedm a půl hodiny,“ shrnuje Tomáš Větrovský a doplňuje: „Podle současných doporučení bychom se měli pro zdraví hýbat ve střední intenzitě minimálně 150 minut týdně. Skladníci i popeláři to dali za jedinou směnu. To je obdivuhodné.“

Nemusí to ale znamenat, že popeláři nebo dřevorubci jsou automaticky v dobré kondici. „Když odborníci mluví o prospěšnosti pohybu, mluví o procházce, běhání, kolu, plavání. Naproti tomu pohyb v práci pozitivní efekt mít nemusí. Na túře jdete střídavě do kopce a z kopce v příjemném prostředí, s přáteli, děláte si přestávky, zajdete na oběd. Máte kvalitní boty, nepromokavé oblečení, večer si dáte saunu a dobře se vyspíte. Skladník nebo dřevorubec se pohybuje jednostranným způsobem a většinou se hýbe v intenzitě příliš nízké, aby to posílilo jeho srdce a plíce. Farmáři a dělníci zase pracují v prašném prostředí, dřevorubcům škodí vibrace při používání motorové pily, zdravotní sestry a záchranáři jedou na směnný provoz a přicházejí o kvalitní spánek… A to všechno má negativní efekt.“