Hledáme další dobrovolníky. Projekt #BoSmePartyja úspěšně pokračuje

„Většina dobrovolníků dochází do sociálních služeb. Tam pomáhají pečovat o klienty, ať už se jedná o pomoc při stravování, technickou podporu, dezinfekci prostorů, aktivizaci klientů nebo jejich doprovod k lékaři. Nesmírně důležitá je také samotná přítomnost dobrovolníka, který je ochotný si s klienty zařízení popovídat, něco mu přečíst nebo třeba jen tak posedět. Za seniory už dlouhou dobu nesmějí do domovů docházet na návštěvy jejich blízcí. Zaměstnanci zařízení mají v těchto dnech opravdu hodně práce, a tak je pozornost dobrovolníků a ochota naslouchat opravdu k nezaplacení. Má vliv na psychický a často i na fyzický stav klientů,“ řekla vedoucí ostravského Dobrovolnického centra ADRA Dagmar Hoferková a připomněla, že ADRA všechny dobrovolníky prostřednictvím on-line kurzů proškoluje, také jim zajišťuje nutné pojištění a je kdykoliv k dispozici pro dotazy či konzultace.

Dobrovolníci pomáhají v průměru dvakrát týdně, a to dvě až čtyři hodiny. Dobrovolnice Sylva Bajerová chodí pomáhat dokonce pětkrát do týdne. „Před pandemií jsem pracovala v cestovním ruchu jako průvodkyně, takže jsem teď bez práce a mám hromadu času. Do Domova seniorů Kamenec chodím třikrát do týdne, vidím v tom smysl. Starám se o seniory, trávím s nimi volný čas. Těšívám se třeba na pana inženýra, který v příštím roce oslaví 94. narozeniny. Povídáme si spolu německy, vzpomínáme, často se i zasmějeme,“ popsala své zkušenosti 51letá dobrovolnice Sylva Bajerová, která kromě tří dnů v domově navíc dva dny v týdnu dochází domů k seniorovi, aby mu pohlídala užívání léků a zkrátila mu dlouhou chvíli. Povídají si, sledují dění z okna nebo si procvičují paměť.