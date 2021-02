Hlavní výhody zděného domu

Životnost, objemová stálost, bezpečnost. Cihla je, byla a stále bude pevným nehořlavým materiálem, čímž si dům zajišťuje neuvěřitelně dlouhou životnost i funkčnost. Takový dům vám dokonce odpustí i nepatrné odchylky, kterých se snadno můžete při stavbě dopustit. Obrovskou výhodou u zděného domu je ale jeho objemová stálost a neměnné technické parametry. Nemusíte se proto bát, že za pár let si „něco sedne“ a objeví se větší praskliny, viditelné nerovnosti nebo se změní jeho tepelné vlastnosti.

Někdo může namítat, že vytápění v cihlovém domě patří k těm dražším, protože se díky cihlám dům zahřívá pomaleji, to už ovšem dávno není pravda. I zděné domy dnes splňují určitou energetickou náročnost. Můžete si tak dopřát zděný dům nízkoenergetický nebo rovnou pasivní. Naopak oproti jiným materiálům má zděný dům výborné akumulační schopnosti, což znamená zvýšenou stálost vnitřní teploty. Jakmile se dům vytopí, teplo se v místnostech drží ještě dlouho poté, co se v nich již netopí.

Klid a soukromí, luxus, který mohou svým majitelům dopřát právě zděné domy. Takové domy totiž disponují výbornými zvukovými vlastnostmi, jak mezi patry, tak zvenčí. Hluční sousedé, projíždějící auta, štěkající psi, to vše bude dokonale utlumeno za zdmi domu. Pakliže se rozhodnete pro patrový dům, v ničem vás neruší dění nad vaší hlavou. Ale platí to i naopak. Co je v domě, zůstane v domě. Nemusíte se tak vzdávat bujarých večírků, můžete si plně vychutnat své domácí kino nebo si zpívat v koupelně.