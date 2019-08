Hitem roku je zelená

Je tedy největším inspiračním zdrojem Natuzzi příroda?

Rozhodne, a designéři Natuzzi nechodí pro inspiraci daleko. Stačí jim otevřít okna a nadechnout se vzduchu, provoněného mořem. Okouzlí je zvlněné Apulské kopce, tlumená zeleň olivovníků a teplé odstíny terakotových střech. Toto vše najdete I v sedačkách Natuzzi, stačí být jen vnímavý.

Kde je v rámci Evropy epicentrum nábytkářského designu?

V Itálii a Německu. V Miláně je to více o designu, v Kolíně o prémiových německých výrobcích. Chodím tam každý rok a vždy mě uchvátí něco nové. Ty detaily hry barev jsou úžasné, odpadávám, co tam vidím. Na světových výstavách dominují velmi ležérní a minimalistické sedačky, mnoho polštářů, kombinace různých materiálů. Barevně jsou to přírodní zemité barvy, takové tlumenější, plus dřevo.

Sedačka Autentico je hvězdou nové kolekce Natuzzi Editions. Foto: Bety Burianová

Ve vašem portfoliu kralují sedačky Phase a teď přibyla i luxusní značka Natuzzi, proč jste si ji vybrali?

Když jsem chodil do zahraničí na výstavy, Natuzzi byla pro mě vždy top, co se týče designu i komfortu. Celý výzkum sedaček a jejich zhmotnění krásy jsou pro mě fascinující. Jakmile byla možnost získat zastoupení pro Natuzzi Editions, chytlo mě to za srdce, neboť co lepší mě mohlo potkat, jak spolupráce se špičkou? Jsou to překrásné věci, obrovská inspirace. Máme už Natuzzi Editions v Praze a v Brně, další pražský obchod je na cestě a čtvrtý otevíráme v Bratislavě začátkem příštího roku.

Co znamená Natuzzi Editions?

Je to další výrobní řada značky Natuzzi, vedle řady Natuzzi Italia, která spolupracuje s největšími světovými designéry, což znamená, že sedačka zde stojí od 15 do 20 000 eur. Natuzzi Editions je cenově mnohem dostupnější, a tvoří ji italská designérská elita. Vyrábí se ve stejných továrnách i materiálech, ale tady se pohybujeme na částce kolem pěti tisíc euro.

Barvy sedaček Natuzzi Editions jsou spojeny s přírodou. Foto: Bety Burianová

Co se vám na nich nejvíce líbí?