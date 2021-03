Finanční benefity bydlení v dřevostavbě

Jednou z hlavních výhod, které pro většinu lidí rozhodují ve prospěch dřevostavby, je rychlost výstavby. „Vybudování zděného domu trvá v lepším případě minimálně rok. Dřevostavbu lze přitom postavit podstatně rychleji. U nás je to v případě bungalovů obvykle reálně za čtyři měsíce, v případě patrových domů pak za pět měsíců od prvního kopnutí do země,“ říká Tomáš Veselý, ředitel značky VEXTA DOMY, předního českého výrobce dřevostaveb. Díky tomu musí budoucí majitel nemovitosti po kratší dobu paralelně financovat stávající bydlení a nový dům. To přináší úsporu v řádu desítek či dokonce stovek tisíc korun v porovnání s financováním výstavby zděného domu.

V dřevostavbě můžete bydlet již několik měsíců od započetí stavby. Foto: VEXTA DOMY

Život v dřevostavbě přináší také vítanou úsporu nákladů na provoz a vytápění. Dřevo má totiž nízkou akumulační schopnost tepla, což znamená, že se výrazně zkracuje doba nutná k vyhřátí domu, a tedy to znamená nižší cenu za energie, kterou ještě snižují výborné tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb. „Oproti tomu se ve zděném domě teplo kumuluje nejprve v konstrukci a teprve poté se začne ohřívat vzduch. Vyhřátí zděného domu tedy trvá déle, což samozřejmě zvyšuje náklady na vytápění,“ vysvětluje Tomáš Veselý z VEXTA DOMY.

Kvalitně navržená a postavená dřevostavba vyžaduje nízké náklady na provoz. Foto: VEXTA DOMY

Než ale podepíšete smlouvu o dílo, budoucího dodavatele dobře vybírejte, protože slibované finanční benefity mohou skýtat i nečekané pasti. „Určitě není vhodné se primárně při výběru dřevostavby i jejího dodavatele řídit konečnou částkou. Příliš nízká cena za stavbu může být varováním, že zhotovitel používá méně kvalitní materiály nebo dostatečně nedbá na profesionalitu odvedené práce,“ varuje Tomáš Veselý z VEXTA DOMY. Také si zkontrolujte, co vše je ve finální částce obsaženo. „Někteří dodavatelé do ceny domu například nezapočítávají základovou desku. Náklad navíc může také představovat cena za dopravu, kterou mnoho dodavatelů počítá podle vzdálenosti od výrobního závodu. My ji zajišťujeme zdarma. Také se lze setkat se zaměňováním zastavěné a podlahové plochy, čímž dodavatel dosáhne opticky příznivější částky,“ doplňuje Tomáš Veselý z VEXTA DOMY.

Před podpisem smlouvy o dílo si zjistěte, co vše je zahrnuto v konečné ceně. Foto: VEXTA DOMY

V případě, že jste se rozhodli pro pasivní dřevostavbu, by vás mohla nemile překvapit také nutnost provedení Blower door testu, který určuje těsnost dřevostavby. A to jsou další náklady navíc. „My našim klientům poskytujeme tento test zdarma, a to ke všem našim domům,“ dodává Tomáš Veselý z VEXTA DOMY.Dřevostavby od spolehlivého dodavatele tak přináší nejen komfort pro život, ale i pro rodinný rozpočet.