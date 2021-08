Eyerim představuje Lens Scan: způsob, jak získat dioptrický předpis online

Co potřebuji k používání funkce Lens Scan?

Počítač s plochou obrazovkou od 12" do 27".

Jak funguje aplikace Lens Scan?

Použití funkce Lens Scan je velmi jednoduché a sestává ze tří kroků: stáhněte si aplikaci do telefonu, synchronizujte ji s počítačem a postupujte podle pokynů v aplikaci ohledně správného držení brýlí a karty. Aplikace provede měření a následně vám zašle e-mail s podrobným a přesným dioptrickým předpisem.



Kolik stojí používání služby Lens Scan?

Stažení a používání aplikace Lens Scan je zcela zdarma. Jedná se o službu, kterou společnost eyerim poskytuje v rámci své snahy zpřístupnit nakupování brýlí na internetu všem.



Je používání aplikace náročné?

Vůbec ne! Celý proces od začátku do konce nezabere více než 10–15 minut a postup je velmi intuitivní. Měření není zdaleka tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát.