ESET za účasti Kipa Thorna a Briana Coxe udělí ocenění za vynikající vědecké výsledky

Cenu ESET Science Award uděluje od roku 2019 Nadácia ESET, a to v kategoriích Výjimečná osobnost slovenské vědy, Výjimečný mladý vědec do 35 let a Výjimečný vysokoškolský pedagog. Letošním předsedou poroty, která bude rozhodovat o vítězích, je profesor Kip Thorne, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2017. Profesor Thorne se bude předávání cen osobně účastnit.