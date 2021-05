Emoce v marketingu a PR jsou tématem Communication Summitu 2021. Sledujte přenos z divadla Jatka78

Emoce prodávají. Jak je ale dnes zprostředkovat? Jak emoce vrátit do marketingové a PR komunikace? Na tyto a další aktuální otázky odpoví řečníci během celkem pětihodinového vysílání z divadla Jatka78. Prezentuje a diskutuje se živě přímo v sále, nikoliv ze záznamu či přes videokonferenční hovory. Kompletní program je k dispozici zde.

„Zvolili jsme silné téma, které rezonuje. Trefili jsme se do toho, co nyní komunikační a marketingové profesionály zajímá. Všichni řeší, jak dál lépe a efektivněji komunikovat a emoce jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu. Jiní o tom teoretizují, my ukazujeme na konkrétních příkladech, jak na to,“ říká Jan Patera z Blue Events, která spolu s partnery akci připravila.