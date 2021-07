Egypt – ráj pro každého, kdo si rád užívá

Představujete si ideální dovolenou na překrásné pláži s lahodným drinkem v ruce nebo raději preferujete aktivní odpočinek spojený s poznáváním zajímavých míst a získáváním nezapomenutelných zážitků? Ať už je vaše odpověď jakákoliv, oblíbená letoviska Hurghada nebo Marsa Alam jsou pro vás ta správná volba. Komfortní hotely vás rozmazlí svými kvalitními službami a místní gastronomické speciality si okamžitě zamilujete. Obě letoviska jsou také ideálním výchozím bodem pro výlety. Objevte krásy a tajemství města Luxor, vydejte se na lodní výlet, během kterého budete mít možnost spatřit hejna delfínů nebo se vypravte do pouště a zažijte adrenalin během jízdy na čtyřkolkách či velbloudech. Během jízdy můžete obdivovat krásná zákoutí egyptské pouště až do večerních hodin a závěrem si vychutnat romantický západ slunce nad písečnými dunami. Takový výlet stojí opravdu za to!