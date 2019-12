Díky výhodným hypotékám je pořízení nemovitosti stále dobrou investicí

Například podle ukazatele Fincentrum Hypoindex , který se sestavuje již 16 let, se dnes pohybují nabídkové sazby bank u hypoték nad hranicí 2,5 procent ročně. Dobrý poradce ale umí pro klienta sjednat podmínky výhodnější - běžně i za sazby lehce nad dvěma procenty. Pořízení nemovitosti na hypotéku tak může být snadno dostupné a výhodné i pro ty, kdo našetřili například určitý obnos peněz a chtějí si jej uchovat a dále zhodnotit například pro pozdější využití ve stáří. Navíc nová nemovitost výrazně zvyšuje kvalitu života – ať už díky bydlení v novém nebo jako druhá nemovitost pro rodinné výlety, víkendové či prázdninové pobyty.

Foto: Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Je to určitě také zajímavá příležitost například i pro ty, kdo už jednu hypotéku splatili a teď plánují své finance na další období a chtějí právě zkombinovat na jedné straně uchování a růst hodnoty prostředků, které mají naspořeny a zvýšit dále jejich hodnotu prostřednictvím investice do nemovitosti. A právě to aktuální výhodné sazby hypoték umožňují.