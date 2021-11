Dalšímu zdražení plynu a elektřiny pro domácnosti zabrání férový tarif

Elektřina i plyn už na evropských burzách postupně zlevňují. Dochází tak k překvapivému zvratu: všichni dodavatelé zdražili a nachytali mnoho domácností na „nový fixní tarif“. Uzamkli je v současných vysokých cenách na dva tři roky. Trh však začíná jít „proti trendu“ a zlevňuje. Zatím málo a jen pomalu, ale přece jen. A to by se mělo co nejdříve projevit i na cenách pro domácnosti, pokud ovšem máte ten správný tarif.

Dodavatel poslední instance, tzv. DPI, je sice výbornou pojistkou v zákoně, abyste nezůstali bez energie, když váš dodavatel náhle odejde z trhu, ale lidé, kteří do režimu DPI spadli, vám potvrdí, že čekat, co se z toho všeho vyklube, stojí nemalé peníze, které u jiných platit nemusíte. Rada je jen jedna: co nejrychleji opustit režim DPI a přejít k jiným dodavatelům. Nejen proto, že zákon vám umožňuje setrvat u DPI jen šest měsíců. Hlavně proto, že přejít k novému dodavateli znamená v každém případě poměrně velkou úsporu peněz. Doporučujeme porovnat několik nabídek a postupovat s chladnou hlavou, s jasným rozmyslem. Fixní cena, která vám může připadat v době chaosu bezpečná, přitom vůbec nemusí být tou dlouhodobě nejlevnější. Zmatek, který teď panuje na trhu s energiemi, není tou nejvhodnější dobou vázat se nadlouho k pevné ceně. Spotové produkty, založené na principu „platím tolik, co proud či plyn dnes skutečně stojí“, se rozhodně vyplatí zvážit. Přestupový tarif od ARMEX ENERGY (www.prestupovytarif.cz) nabízí rychlé vysvobození z DPI. Stačí vyplnit online formulář nebo zavolat operátora infolinky. Nečekejte, až někdo vyřeší problém za vás. To byste se také nemuseli dočkat. Vezměte rozhodnutí do svých rukou a zvažte přestupový tarif.