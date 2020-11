Další nešvar ojetin: falešné informace v inzerci, které byste nečekali

„Zejména v poslední době se setkáváme s tím, že někteří prodejci uvádějí u vozů v inzerci, že mají prověřenou historii Cebií. My přitom v systému vidíme, že to není pravda, že se na historii daného vozu prodejce nedoptával. Nebo jsme se setkali s tím, že se prodejce chlubil spoluprací s námi, a tím dával nepřímo zákazníkům najevo, že se jedná o solidního prodejce. Ve skutečnosti se ale nejednalo o prodejce, který by s námi spolupracoval,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia s tím, že na eliminaci těchto praktik se hodlají v Cebii zaměřit. Dodává, že pouhá zmínka o spolupráci s Cebií nebo informace, že prodejce prověřil historii vozu v Cebii, nemá pro zákazníka prakticky žádnou hodnotu. „Důležitý je jen konkrétní výsledek konkrétního prověření historie vozu. To, že prodejce řekne, že vůz prověřil, ještě nehovoří o tom, zda vůz nemá stočený tachometr či nebyl havarovaný. Pro zákazníky by měl být vždy klíčový jen konkrétní výpis historie vozidla ze systému AUTOTRACER,“ vysvětluje Pajer.