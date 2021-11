ČR je chytrá země, ale musí to dokázat

Opravdu jsme dobří v infrastruktuře. Jsme chytrá země , jenom to musíme dokázat. Horší je to s digitalizací státu a služeb. Ve dvacátých letech 21. století vám u lékaře vytisknou papírovou zprávu a vy ji taháte s sebou k dalším vyšetřením. Máme různé portály, což nejsou chytrá řešení, ale agregátory prolinků.

Huawei Technologies (Czech) je česká zodpovědná firma, otevřená a transparentní s nabídkou vyspělých řešení špičkové úrovně. Je plně na zodpovědnosti a kompetenci operátorů, koho si vyberou jako svého dodavatele. My jsme samozřejmě připraveni dodávat to, co si zákazníci objednají, jako jsme to dělali doteď, ke spokojenosti všech zúčastněných. Pokud budeme moci působit ve férovém, prokonkurenčním, proinvestičním prostředí, pak to bude budoucnost skvělá pro ČR, firmy i její občany.