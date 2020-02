Co očekávat od půjčky ihned na účet či na ruku? Komu se vyplatí?

Pravděpodobně nejrychlejší možností, jak přijít k prostředkům, je půjčení peněz tzv. na ruku . Obvykle jde o bezúčelové nebankovní úvěry v řádech od 1.000 do 100.000 Kč, u kterých finanční instituce neprověřují bonitu klienta ani jeho případnou přítomnost v některém z rejstříků dlužníků. Díky tomu o tento typ půjčky může zažádat i ten, kdo již v minulosti měl potíže se splácením některého předchozího úvěru. Peníze na ruku obvykle získáte ihned po vyplnění žádosti o půjčku na pobočce finanční společnosti nebo si je můžete vyzvednout v některé pobočce sítě smluvních partnerů , a to i o víkendu, kdy je pobočka finančního ústavu zavřená.

Ti, kteří preferují bezhotovostní transakce, mohou požádat prostřednictvím online formuláře o půjčku ihned s vyplacením prostředků na účet. Její nevýhodou je nutnost doložení potvrzení o výši příjmů a čekací doba, po kterou instituce půjčku schvaluje a rozhoduje o jejím poskytnutí. Většina poskytovatelů nebankovních půjček se však snaží svým klientům vyjít vstříc a žádosti o půjčky schvaluje do několika minut. K potvrzení o příjmech vám potom bude stačit obyčejný výpis z účtu, žádný doklad od zaměstnavatele, jako v případě půjček bankovních, potřebovat nebudete. Jste založením spíše konzervativní a máte-li rádi osobní přístup při všech finančních transakcí, můžete půjčku získat také po osobní návštěvě pobočky finanční instituce a vyplnění papírového formuláře.

Předností nebankovní půjčky s vyplacením peněz ihned na ruku je především velice rychlé získání prostředků. Patří dokonce k nejrychlejším půjčkám vůbec. Při vyplacení peněz na účet může sice mezibankovní převod trvat až 24 hodin, díky tomu, že ale nedostanete peníze v hotovosti, je menší pravděpodobnost, že je utratíte impulsivně a zapomenete na to, proč jste si je vlastně půjčovali. Díky tomu, že přehledně vidíte pohyby na svém účtu, vynaložíte obvykle peníze účelně přesně na to, co potřebujete.