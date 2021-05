Co dělat, když zkrachuje banka? Ničeho se nebojte! O své úspory nepřijdete

Už pětadvacet let funguje v Česku instituce, která chrání klienty bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen – jmenuje se Garanční systém finančního trhu. Klientům finančních institucí zajišťuje, že ani v případě krachu některé z nich nezůstanou bez peněz.

Pokud máte úspory na běžném, termínovaném nebo spořicím účtu či na stavebním spoření, pak o ně v žádném případě nepřijdete. Garanční systém finančního trhu totiž ze zákona zajišťuje, že peníze až do částky 100 tisíc eur , tedy aktuálně kolem 2,6 milionu korun, má každý střadatel pojištěné.

O výplatu vkladů není třeba nijak žádat. Stačí si jen vzít platný občanský průkaz nebo pas, kterým vkladatel prokáže svou totožnost. Na pobočce vyplácející banky si peníze může převést na jiný účet, zřídit si nový účet u vyplácející banky a peníze si nechat převést tam nebo si nechat peníze vyplatit v hotovosti. Navíc nemusí spěchat – výplata poběží po dobu tří let, během kterých si může pro náhradu svých vkladů kdykoliv přijít.

Aby měli klienti zkrachovalé instituce jistotu, že na nic nezapomenou, přijde jim poštou do sedmi pracovních dní od krachu instituce doporučený dopis, kde bude proces výplaty náhrad vkladů podrobně popsán a klienti budou informováni o výši náhrady, která jim bude vyplacena.

Co dělat při krachu banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny

Na co je ale potřeba dát pozor, je fakt, že zdaleka ne všechny finanční produkty jsou pojištěné. Z těch často používaných se zákonné pojištění vkladů vůbec nevztahuje například na investice do podílových fondů, dluhopisů a akcií. Pojištěno není také penzijní či životní pojištění, neboť se v tomto případě nejedná o vklady, které by si klient uložil přímo u banky.