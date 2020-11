Cloudové kancelářské programy jsou oblíbené, potřebují ale specifickou ochranu

Cloudová podoba kancelářských programů Office je velice populární. Podle expertů na tom má svůj díl i současný přesun zaměstnanců po celém světě do domácího prostředí, hlavním důvodem je ale snaha firem dohnat technologickou evoluci.

Tento produkt si často vybírají firmy, kterým právě jeho možnosti ušetří náklady na vlastní mailový nebo datový server. Servery mají standardně vlastní bezpečnostní software. Podobně je i cloud potřeba adekvátně chránit. V reakci na to vyvinula společnost ESET novou samostatnou cloudovou službu ESET Cloud Office Security .

„Jedná se o model software as a service. To znamená, že jako poskytovatel nabízíme praktický provoz, nebo hosting, chcete-li. Firma, která tuto službu využije, tak vlastně nepotřebuje žádný vlastní hardware,“ popisuje Matějíček. „Toto řešení je vhodné především pro menší podniky, které nepotřebují provozovat vlastní masivní infrastrukturu, nebo na to již nemají kapacity.“