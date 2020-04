Chystáte se nakupovat nábytek a dekorace online? Tyhle tipy se vám budou hodit.

Ze všeho nejdříve si svůj výběr nábytku ujasněte. Pokud si řeknete jen to, že sháníte pohovku, strávíte nejspíš mnoho hodin bezradným klikáním a prohlížením. Nejprve si proto sepište vše, co od pohovky očekáváte. Pro kolik má být osob? Jaká barva? Rohová nebo do U? S úložným prostorem nebo bez?

Toto záhadné slovíčko se vám bude velmi hodit při výběru pohovky. Určuje, jak moc je pohovka odolná proti otěru. Ne na každém e-shopu tuto informaci najdete a když už ano, nebývá dobře vysvětlená. O co tedy jde? Čím vyšší číslo, tím lépe, ale to automaticky neznamená, že pohovky s nižším Martindale stojí za starou bačkoru. Čísla jsou pouze ukazatelem toho, pro jakou domácnost je pohovka vhodná.



● Martindale do 20 000 cyklů: vhodná pro páry a malou rodinu, kteří pohovku využívají denně

● Martindale do 50 000 cyklů: vhodná pro rodiny s dětmi, spolubydlení se společným obývacím pokojem

● Martindale nad 50 000 cyklů: vhodná pro početnou rodinu, která využívá sedací soupravu přes den i večer, do kanceláří a hotelů



Ještě jednou v kostce. U větších kousků nábytku si ujasněte, co od nich očekáváte, usnadní to váš výběr. Nezapomeňte také přeměřit místnost a ohlídat si rozměry nábytku. To nemusíte dělat u menších doplňků a dekorací, ty rovnou s chutí hoďte do košíku. Jestli přece jen váháte, podívejte se na recenze a fotky od zákazníků. Při rozhodování jsou důležité také informace o dopravě, podmínkách vrácení a různých slevových akcích.