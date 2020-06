Cestující mají podle zákona nárok na plné proplacení poukazu. Má to ale háček

Zákon uvádí, že pokud zákazník poukaz nevyčerpá do 31. srpna 2021, má nárok na vyplacení 100% hodnoty poukazu do 14 dnů. Cestovní společnosti ovšem často mylně interpretují tento zákon. Spotřebitele tak může čekat nepříjemné překvapení. „Cestovní kanceláře mohou zákazníkovi nabídnout změnu smlouvy, která oproti té původní obsahuje řadu výhod. Ať jde o náhradní zájezd, nebo prodloužení platnosti voucheru. Jejím podepsáním však zákazník zpravidla ztrácí možnost plného uhrazení poukazu v případě nevyužití,“ varuje Karolína Festová, jednatelka společnosti Prodejpoukaz.cz.

Přestože mají zákazníci podle zákona právo na plné proplacení voucheru, může být pro ně čekání do konce srpna příštího roku příliš dlouhé. Řada rodin šetří na dovolenou i několik let. To spolu s dopady ekonomické recese znamená, že „zastavená“ hotovost za zrušenou dovolenou pro ně může představovat citelný problém. Nehledě na to, že tato lhůta může být do budoucna rozhodnutím vlády prodloužena s ohledem na vývoj situace.