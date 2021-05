Cesta k dostupnému bydlení pro samoživitele

Lucie se po sledu několika nešťastných událostí ocitla sama bez své desetileté dcery na ubytovně. Při nedávné dopravní nehodě přišla o svého manžela. Hned poté přišla další rána, když se dozvěděla, že manželovi během manželství vzniklo několik dluhů, o kterých ona neměla ani tušení. Lucie jako čerstvá samoživitelka však dluhy nemohla sama splácet. Velmi rychle tak přišla o bydlení a ve složité finanční situaci se musela uchýlit na ubytovnu. Dcera jí byla odebrána a umístěna do dětského domova. Lucie má po nehodě trvalé následky, zážitky z nehody na ní dopadly i psychicky, a musí tak využívat pravidelné pomoci odborníků. Nemůže tedy plně pracovat a je odkázaná na invalidní důchod, dávky pro pozůstalé a případné přivýdělky z brigád. V minulém roce však vlivem pandemie COVID-19 pro ni bylo o to složitější si nějakou vhodnou brigádu zajistit. Se svou dcerou i v tak těžké době neztratila kontakt a snažila se s ní trávit co nejvíce času. I na ošklivé a nevyhovující ubytovně dceři zařídila v pokoji dětský koutek, aby se tam alespoň v rámci možností cítila během návštěv dobře. Lucie však dobře věděla, že dceru zpět do péče může získat až v momentě, kdy bude mít vlastní a vhodné bydlení. Spojila se proto s několika pomáhajícími organizacemi v okolí, aby vyřešila dluhy z manželství a zajistila si vhodné bydlení pro sebe a dceru. Na základě spolupráce s jednou takovou organizací si podala žádost o kauci na nájemné do programu Kauce na bydlení projektu Bydlím, tedy jsem obecně prospěšné společnosti Women for Women. Poskytnutí kauce na nové nájemní bydlení Lucii pomohlo dostat se z nevyhovujícího prostředí ubytovny, dceru získala zpět do své péče a s novým pozitivním impulzem si sehnala práci. „Zatímco pro většinu je domov samozřejmostí, tak pro nás je to jako nějaký zázrak.“, uvedla ve svém poděkování.