Česká firma společně s univerzitou vyvinula inovativní plašič škůdců

VyplašTo s.r.o. je česká firma sídlící v Plzni, která oficiálně zahájila prodej plašičů škůdců koncem loňského roku, avšak nápad vyrábět kvalitní plašiče kun se objevil už před více než třemi lety. V té době totiž vznikla potřeba odehnat kunu z podkrovních prostor rodinného domu u jednoho z majitelů firmy Vyplašto. Jelikož v té době na trhu neexistoval žádný kvalitní výrobek, který by kunu spolehlivě odehnal, rozhodli se s tímto škůdcem vypořádat po svém. Zakladatelé firmy VyplašTo se pro vývoj plašiče zkontaktovali s výzkumníky ze ZČU, se kterými se znali již ze svých studentských let, kdy sami prostory ZČU navštěvovali. Jak vznikla prvotní myšlenka vytvořit plašič popisují sami zakladatelé: „Každoročně nás pod střechami našich domovů trápily kuny, takže jsme vyzkoušeli snad úplně všechno, jak se jich zbavit, ale nic nám nefungovalo. Ve finále jsme došli k závěru, že se do boje se škůdci pustíme sami.“