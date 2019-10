Češi vyhodí za rok až 80 kg potravin! Poradíme, jak neplýtvat zbytečně potravinami

Nebojte se, není to nic těžkého, stačí se držet několika jednoduchých zásad:

1. Do obchodu jen s nákupním seznamem

Možná si to ani neuvědomujete, ale když jdete na nákup bez připraveného seznamu, nakoupíte mnohem více potravin, které ani nepotřebujete a často ani nestihnete zkonzumovat. Ty pak končí po několika dnech zbytečně v odpadkovém koši.

2. Co nezkonzumujete, zamrazte

Máte v plánu odjet na víkend a víte, že jídlo nestihnete do té doby sníst? Jednoduše ho zamrazte. Zmrazené potraviny zůstávají absolutně nezávadné po velmi dlouhou dobu.

Snažte se neplýtvat jídlem nejen doma, ale ani během návštěvy restaurace. Pokud víte, že je běžná porce na vás moc velká nebo nemáte velký hlad, řekněte si číšníkovi o menší porci. Nejen, že nedojedené jídlo pak neputuje od vašeho stolu rovnou do koše, ale ještě ušetříte.

Tesco se do boje proti plýtvání potravinami zapojuje už několik let. Snaží se pomáhat snižovat množství plýtvaných potravin, a to nejen v samotném Tescu, ale také na farmách, u výrobců a v domácnostech.