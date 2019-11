Češi by měli myslet na penzi mnohem dříve

Kolik bychom si měli odkládat ze stávajícího příjmu? Kdy bychom si měli na penzi začít šetřit? To jsou všechno otázky, které by si každý, kdo nechce v penzi zažít citelný propad kvality života, měl položit co nejdříve.

Nejen nové bydlení či moderní vybavení domácnosti, ale také finanční zajištění na stáří patří mezi věci, na které je radno myslet hned od začátku profesní kariéry. Jde o to, abychom se nemuseli v penzi vzdát ničeho, co jsme si během života pořídili, na co jsme zvyklí, a nedočkat se propadu životní úrovně.

„Řada Čechů si na penzi spoří v rámci doplňkového penzijního spoření, ale většinou s tím začínají pozdě a spoří jen menší částky. Ty sice na stáří také pomohou, nicméně nezajistí odpovídající příjem a neumožňují využít veškerých výhod, které poskytuje státní podpora penzijního spoření,“ říká Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a dodává: „Nejdůležitější je začít hned. Čím déle budu posouvat finanční přípravu na důchod, tím více peněz budu muset později odkládat.“

„Je také škoda nevyužít státní podpory na důchodové spoření. Tedy základem je využít doplňkového penzijního spoření, kde efektivní hranice je na úrovni 2 tisíce Kč měsíčně, kdy čerpám maximální státní podporu a současně maximální daňovou úlevu,“ doplňuje Jan Macek.

Fincentrum Foto: Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Peníze na penzi si ale mohu spořit i jinak, než je klasické doplňkové penzijní spoření. Peníze se tak dají ještě více zhodnotit a pokryjí daleko více finančních potřeb. „Pokud si chcete zajistit v důchodovém věku vyšší životní úroveň, než na jakou si dokážete naspořit se dvěma tisíc korun za měsíc, doporučujeme využít některého z programů pravidelných investic. Znamená to i výhodu v podobě vyšší likvidity - peníze v penzijním spoření jsou totiž de facto během spoření nedostupné - ale na peníze z investic si mohu v případě neočekávaných dramatických životních událostí sáhnout,“ doplňuje Jan Macek z Fincentrum & Swiss Life Select. „Pokud vím, že do penze zbývá deset let a více, doporučujeme zvolit dynamické investiční portfolio. A to ať již v rámci doplňkového penzijního spoření nebo investičního programu,“ radí Jan Macek.

Jak již bylo řečeno, ideální je začít co nejdříve. Češi by měli více myslet na to, že budou mít ve svém životě milníky, na které potřebují dostatek financí a měli by dokázat svůj život zodpovědně finančně naplánovat. Měli by mít ve svých financích pořádek, protože jen tak si budou moci dovolit více a prožít svůj život společně se svými blízkými kvalitněji.

Pomoci jim v tom mohou například i novinka ve finančním poradenství - finanční portál, který umožní mít na jednom místě kompletní finance celé domácnosti – včetně všech příjmů a výdajů, včetně řešení každodenních finančních potřeb stejně jako dlouhodobých finančních plánů.

Příkladem takového portálu je FiLiP od společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, který umožňuje klientovi řídit veškeré finanční potřeby na jednom místě a on-line a je tak ideálním nástrojem pro ovládání rodinných financí. Navíc umožňuje využít odborné poradenství finančního poradce, který společně s klientem sleduje to, aby nakládání s rodinnými financemi bylo co nejoptimálnější. A právě zde má své pevné místo také spoření na penzi, kdy právě FiLiP pomůže nastavit ideální postup, jak si na penzi spořit a myslí společně s klientem na to, že by kvalita jeho života zůstala po celou dobu dostatečně vysoká.