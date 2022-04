Ceny ojetin jdou nahoru. Jak poznat, zda už auto není předražené?

Ceny ojetých aut se zvyšují již několik měsíců v řadě. U některých modelů jde o meziroční procentuální nárůst ve dvojciferných číslech. Pokud si chcete či potřebujete pořídit ojeté auto, je přesto nejlepší doba právě teď. Podle odborníků ceny dolů nepůjdou a naopak se očekává jejich další nárůst. Vzhledem k rostoucím cenám je však důležité vědět, že kupujete auto za přiměřenou cenu a že neplatíte obchodníkovi extrémně vysokou marži. Jak to poznat a zároveň se vyhnout nepředvídaným nákladům v příštích letech?

Kromě značky, modelu, stáří či motorizace má ale na cenu auta vždy vliv i to, zda nemá stočený tachometr, nebylo havarované či z jaké země pochází. Všechny tyto informace ale získáte v rámci prověření historie přes Cebia během několika málo minut. Prověřit si můžete auto z Česka i zahraničí.

jaká je jeho skutečná výbava dle výrobce (pozor, v inzerci se často u aut vyskytuje vyšší výbava, než auto má, a to z důvodu jeho rychlejšího prodeje)

Pamatujte, že stočený tachometr zvyšuje cenu auta v průměru o 20 %, což u průměrně drahého auta je zhruba 50 000 Kč. Stejnou částku si pak v následujících letech vyžádá neočekávaná údržba a opravy spojené s vyšším kilometrovým nájezdem. Zatajené havárie pak zvyšují cenu auta i o statisíce. Skutečný rok výroby se může od roku registrace lišit i o několik let – například u předváděcích vozidel. V případě, že bylo auto registrováno mezi lednem až dubnem, je vyšší riziko, že bylo vyrobeno o rok dříve a ve skutečnosti je tedy starší, než ukazuje inzerát. Každý rok má přitom vliv na cenu vozidla, a to zejména těch mladších. U zánovního auta může být rozdíl i v desítkách tisíc korun. Falešná země původu zpravidla zakrývá havárii či jiný nešvar, a zejména zatraktivňuje a uměle zdražuje auta z jižní, jihovýchodní a východní Evropy, z Pobaltských zemí, ale také Afriky či Arábie. Auta se přihlásí na pár dní v Německu, aby měly papírově německý původ. Vždy se proto kromě země dovozu zajímejte o zemi původu, protože v ní 95 % aut také několik let jezdilo.