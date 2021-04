Central Group roste, nakupuje nové pozemky a nabírá další lidi

Central Group za 27 let působení na trhu dokončil přes 180 rezidenčních projektů a prodal více než 17.000 nových bytů, domů a parcel. V Praze aktuálně vlastní kolem 1,5 milionu metrů čtverečních pozemků a brownfieldů. Na nákup nových pozemků a komerčních areálů vyčleňuje každoročně z vlastních zdrojů miliardové částky, na letošní rok je to více než 2,5 miliardy korun.

„V Praze nakupujeme nejvíce pozemků a komerčních areálů, které pak s předními architekty měníme na nové městské čtvrti. A další investiční příležitosti hledáme i v této nejisté době, kdy se řada ostatních investorů stahuje a banky zastavují financování nových projektů. Naší velkou výhodou je to, že nečerpáme žádné bankovní úvěry a všechny akvizice financujeme z vlastních zdrojů. Díky tomu jsme schopni pozemky a komerční areály vykoupit rychle a s okamžitou platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy," říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Foto: Central Group a.s.

Central Group v Praze připravuje několik celých nových městských čtvrtí. Zaměřuje se hlavně na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí. Je to komplikovaný proces trvající často i 10 až 15 let, kdy investor nese veškeré náklady na drahou dekontaminaci území a demolici starých staveb. A hradí i veškeré další výdaje s rozvojem spojené v řádech mnoha desítek i několika stovek milionů korun. Jedná se o náklady typu výstavby mateřských školek, vyčlenění a přípravy pozemků pro základní školy, realizace velkých sportovišť, parků a náměstí a výstavby všech inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.

„Za více než čtvrt století, co na trhu působíme, díky nám nově bydlí již přes 40 tisíc lidí. To je více, než je počet obyvatel řady velkých okresních měst. Chceme stavět nejen zajímavé a kvalitní domy, ale vytvářet celé fungující a živé městské čtvrti. Sám v jedné z našich lokalit žiji a jsem rád, když vidím, že jsou lidé s bydlením od nás spokojeni. A když někteří z nich po letech byt od nás pak prodávají, tak je to za podstatně více peněz, než za kolik byt koupili od Central Group,“ dodává Kunovský.