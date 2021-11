Celá generace dětí je v ohrožení

„Za poslední rok vzrostla cena jídla natolik, že si ho nemůžeme dovolit. Museli jsme proto provdat naši šestnáctiletou dceru za muže, který už mimochodem jednu ženu má. Nebylo jiné východisko. Dcera pořád plakala, ale řekla, že ví, že byla provdána, aby zachránila životy dalších členů rodiny. Naší dceři to zničilo budoucnost. Pokud bude situace pokračovat tímto způsobem i nadále, budeme muset vyvdat i naši desetiletou dceru," vypráví Zainab, pětačtyřicetiletá matka z Afghánistánu.

Řetězce s potravinami do mnoha rozvojových zemí byly v důsledku preventivních opatření pro potlačení viru téměř zastaveny. Lockdowny a další omezení lidem v ohrožených zemích prakticky znemožnily shánět si vlastní obživu. Počet lidí na celém světě, kteří čelí hladomoru, je nyní 6x větší, než tomu bylo na začátku roku 2020. Každou minutu zemře hlady přibližně 11 z nich.

Extrémně vážná situace je také v Jemenu, který je sužován válečným konfliktem již více než 7 let. Dopady války nyní násobí současná pandemie.

“Před válkou jsme utekli do hor, tři měsíce jsme žili pod stromy. Většinu času jsem neměla co jíst, což je pravděpodobně důvod, proč se mi dcera Giham narodila předčasně a s nízkou váhou. Moje dcerka i nyní, v deseti měsících, trpí velmi silnou podvýživou. Nevím, zda přežije. Získat jídlo je den ode dne těžší. Každý den se bojím o její život, nemocnice je příliš daleko a my nemáme peníze na cestu,” vypráví Mina, matka malé Giham.