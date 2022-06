Cebia odhalila šokující pravdu o falšování původu ojetých aut

Vyplynulo to z rozsáhlé analýzy společnosti Cebia, která porovnala inzerovaný a skutečný původ u 417 866 ojetých aut prodávaných na velkých inzertních portálech od loňského ledna do letošního května.

Auta, která mají falešně uvedený český původ, přitom pocházejí téměř ze všech koutů světa. „Kromě těch, která byla vyrobena pro Německo, Slovensko, Rakousko či Francii, jsme našli také spoustu vozů ze zemí východní a jihovýchodní Evropy, zejména z Polska, Maďarska, Ruska, Chorvatska, Běloruska či Ukrajiny,“ popisuje výsledky rozsáhlé analýzy aut Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už více než 30 let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetých aut a přes kterou lze skutečný původ vozu jednoduše zjistit na www.cebia.cz .

Skutečný původ některých aut se však skrývá i v mimoevropských zemích. Některé vozy, o kterých si kupující a dnes už třeba i majitelé mysleli (a pravděpodobně stále myslí), že po celou dobu svého provozu byly registrované jen v České republice, pocházely také například ze severní Afriky, především z Alžírska, Maroka či Egyptu. Původ dalších vozů pak vedl až do Střední a Jižní Ameriky a do zemí jako je Mexiko, Nikaragua, Dominikánská republika, Francouzská Guyana, Argentina či Chile. „A nakonec jsme objevili i vůz, který byl inzerován jako český, ale ve skutečnosti byl vyroben pro tichomořský ostrov Nová Kaledonie,“ říká dále ředitel společnosti Cebia Martin Pajer a dodává, že Cebia zaregistrovala i reexporty mezi Českou republikou a Slovenskem. „Narazili jsme na případy, kdy se auto vyrobilo pro Itálii, odkud bylo převezeno do České republiky, dále na Slovensko a zpátky k nám. Pak bylo prodáváno s českým nebo slovenským původem,“ vysvětluje Pajer.