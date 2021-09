Bolí vás stále v krku? Máte často rýmu? Vyšetření u lékaře vám může zachránit život

Škrábání v krku, bolest či potíže při polykání... Řada z nás by se domnívala, že se jedná o běžné onemocnění dýchacích cest. Málokoho by napadlo, že by se za těmito „obyčejnými“ příznaky mohla skrývat zákeřná nemoc. O nádorech hlavy a krku se nemluví úplně často, přitom jejich výskyt je prudce na vzestupu a týká se stále častěji mladých lidí.