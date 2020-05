Blue Events poprvé přinese celou konferenci Retail Summit živě on-line

„Jsme přesvědčeni, že osobní setkání nelze ničím nahradit. Nicméně i za výjimečných podmínek nouzového stavu chceme aktuálně nabídnout fakta, názory, příklady a živé interaktivní debaty lidí, kteří se aktivně zasazují o nové cesty v maloobchodním podnikání. Ukážeme příležitosti a trendy, které budou zásadní pro byznys a přetrvají i poté, co tato pandemie odezní,“ říká Barbora Krásná z Blue Events .

Program moderuje Martin Veselovský (DVTV) , poběží od 9.30 do 12.00 a představí se v něm klíčoví zástupci maloobchodu a zejména inovátoři, kteří se chopili příležitosti a inspirují ostatní.

Se svými příspěvky vystoupí nebo se do vzájemné diskuse zapojí Tomáš Vala (SIKO koupelny & kuchyně), Jakub Kováč (Mall.cz), Jiří Hlavenka (podnikatel a regionální politik), Tomáš Mráz (Plzeňský Prazdroj), Petr Pavlík (Albert ČR), Lukáš Němčík (Skupina COOP), Viet Mai Duc (TAMDA FOODS), Radim Roženek (Tescoma), Tomáš Čupr (Rohlik.cz), David Hofman a Monika Černíková (BCG), Nikola Pleska (Microsoft), Jan Binar (McCann Prague) a Petr Bena (Alza.cz) .

Současná situace přináší řadu otázek, na které budou řečníci Retail Summit Action hledat odpovědi: Co pro nás jako společnost a business komunitu současná krize znamená? Co se dělo v posledních týdnech v zákulisí firem jako Alza.cz, Rohlik.cz či Mall.cz? Jak na pandemii reagují obchodníci jinde ve světě, například v Asii? Jak mohou technologie pomoci zajistit chod a bezpečnost prodejen? Jaký legislativní rámec potřebuje nová realita obchodu? Za co budou lidé chtít v budoucnu utrácet? Čemu budou věřit? A konečně: Jaké otázky si nyní v byznysu musíme klást, abychom vytvářeli správné scénáře dalšího vývoje?