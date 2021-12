Bezpečné zálohování dat se Synology: Mějte vaše zařízení pod kontrolou

Pokud stále přemýšlíte, co vám chybí pro naprostý klid na duši, máme odpověď. Je to efektivní zálohování dat, na které by neměly zapomínat především firmy, pro něž by jejich ztráta znamenala velký problém. Firma Synology přesně pro tyto případy nabízí službu Active Backup for Business, tedy správu úloh zálohování fyzických a virtuálních prostředí z centralizovaného řídicího panelu. Ta zajišťuje neustálou dostupnost dat a služeb. Díky tomuto neomezenému zálohování tak dokážete ochránit veškeré své digitální zdroje.