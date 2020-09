Aktuální žebříček spořicích účtů. Které jsou nejlépe zhodnocené?

Akci Raiffeisenbank mohou využít fyzické osoby, podnikatelé i malé firmy. Podmínkou získání zvýhodněné sazby je její aktivace prostřednictvím mobilního bankovnictví a aktivní využívání běžného účtu. Pro většinu účtů je to měsíční kreditní obrat alespoň 15 000 korun a tři odchozí platby.

Klient si zvýhodněnou sazbu jednoduše nastaví na jednom Spořicím účtu XL a nebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele. Informaci o nastavení nalezne v mobilní aplikaci eKonto. Zvýhodněný úrok 3 % p. a. platí na 6 měsíců pro zůstatek do 150 000 Kč, vklady do 500 tisíc banka zhodnocuje sazbou 0,3 %.