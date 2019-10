68 % inzerátů neuvádí VIN vozidla. Mohou krýt stočený tachometr či havárii. Kde je situace nejhorší?

Téměř tři pětiny inzerátů (57 %) na ojetá auta neuvádí VIN kód vozidla. Ze 43 % inzerátů, u nichž VIN uvedený je, je ale u každého čtvrtého inzerátu uvedený špatný VIN kód, tedy takový, který k danému vozidlu nepatří, či není uvedený celý.

Důsledkem toho je, že u 68 % inzerovaných ojetých vozidel si kupující nemohou ověřit jejich historii včetně najetých km bez toho, aniž by museli kontaktovat prodejce, aby jim VIN kód vozidla sdělil. U části prodejců je důvodem nezveřejňování VIN to, že nechtějí, aby si jejich inzerci mapovala konkurence. Zatímco někteří prodejci VIN sdělí aspoň na dotaz zákazníka, nemalá část prodejců VIN kód zveřejňovat nechce ani po dotazování se, a to z důvodu, aby kupující neměl možnost zjistit, že má vůz stočený tachometr, je ve skutečnosti starší, byl havarovaný či jinak závadový. Dalším častým důvodem je falešná inzerce. Tedy inzerce na vůz, který neexistuje, ale díky němuž se podaří zákazníka nalákat do prodejního místa, kde po častém sdělení, že vůz se zrovna prodal, je zákazník tlačen do koupi jiného vozu. Neuvádění VIN kódu v inzerátech kryje nezřídka nekalé praktiky při prodeji ojetých aut. Na konci článku odkryjeme, na kolik peněz si prodejci některými nekalými praktikami mohou přijít.

Stočený tachometr má každé třetí prodávané ojeté auto

„Kladivo“ na nepoctivé prodejce? Prověření historie vozu v databázi Autotracer

Data pocházejí z rozsáhlé analýzy, kterou zpracovala společnost Cebia na půl milionu inzerátů z velkých portálů. Na menších portálech bývá ochota prodávajících zadávat VIN ještě menší. Naproti tomu na velkých inzertních portálech certifikovaných programů Škoda Plus a Das WeltAuto, provozovaných samotnými automobilkami, jsou VIN kódy uvedeny prakticky u všech vozidel s chybovostí v rozmezí jednotek inzerátů, tedy zhruba do desetiny procenta.

Prodejci zkouší prodat vůz za co nejvyšší cenu a spoléhají se na neznalost kupujícího

K prověření historie vozu včetně najetých kilometrů je potřeba znát právě VIN číslo vozu, které bývá uvedeno také v technickém průkazu či přímo na autě. Téměř polovina vozů ho má umístěný například pod čelním sklem a je viditelný zvenku vozidla. V případě, že u inzerátu není VIN kód uvedený, měl by se kupující na něj vždy prodejce doptat. Pokud se mu jej bude zdráhat sdělit nebo to rovnou odmítne, měl by se kupující raději poohlédnout po voze, u něhož bude VIN kód uveden a u něhož si bude moci prověřit jeho historii včetně najetých kilometrů. Zveřejnění VIN totiž ještě neznamená, že je vozidlo v pořádku. Řada prodejců nabízí vozy se stočeným tachometrem či zatajenými haváriemi bez toho, aniž by o tom věděli.

Prověřte si auto v největší databázi záznamů o ojetých autech ve střední Evropě

Prověřit historii vozu včetně najetých kilometrů si můžete jednoduše v databázi Autotracer na www.zkontrolujsiauto.cz . Databáze obsahuje více než miliardu záznamů a je tak největším zdrojem informací o ojetých vozidlech ve střední Evropě! Provozuje ji společnost Cebia , která pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám už téměř tři desetiletí. K prověření vozu v této databázi potřebujete znát jediný údaj – VIN vozidla. Díky tomu se může dozvědět, zda vůz nemá stočený tachometr, zda nebyl havarovaný, jak byl servisovaný, zda není evidovaný jako odcizený, zda není zatížen leasingem či spotřebitelským úvěrem, jaká je jeho aktuální tržní cena, skutečný rok výroby či zda vůz skutečně obsahuje veškerou inzerovanou výbavu. Data v Autotraceru pocházejí od výrobců vozidel, prodejců a autobazarů, policie, autorizovaných i neautorizovaných servisů, pojišťoven, leasingových a finančních institucí, inzertních a aukčních portálů z ČR i zahraničí, STK a řady dalších.

Kolik peněz můžete prověřením vozidla ušetřit?

Stočený tachometr má každé třetí prodávané ojeté auto, tento nešvar přitom prodražuje vůz v průměru o 20 %. Například až o 42 % bylo dražší osmileté Audi Q5 s dieselovým motorem, které bylo v lednu 2017 stočeno o 159 000 km na 142 000 km. V listopadu 2017 se díky stočení prodalo dráž o 167 tisíc Kč. Větší cenové navýšení může být nejen u luxusních aut, ale například i u pětiletých vozidel ze segmentu malých a mini, která mohou být při stočení o 100 000 km dražší i o více než 30 %. Podobnou částku, o kterou přeplatí vůz kvůli stočenému tachometru, pak vydá kupující v následujících letech za neplánované a neočekávané opravy a údržbu.

V případě havárií se částka, o kterou vůz přeplatíte, může vyšplhat i přes sto tisíc korun v závislosti na poškození, stáří vozu a modelu. Jako nehavarované je inzerováno 99 % ojetých vozidel. Je tedy zřejmé, že skrývání havárií, či poškození patří mezi oblíbené metody, kterými si prodejci navyšují zisky a auta lépe a rychleji prodávají. V průměru o 15 % více zaplatíte za auto, které je omlazené, tedy prodejce u něj neuvádí skutečný rok výroby, ale často například datum uvedení do provozu, což může být o rok i dva později. Takových aut je na trhu prodávaných ojetin zhruba 20 %.

Díky VIN se dozvíte, zda vůz nemá stočený tachometr či nebyl havarovaný