5 tipů, jak zvládnout předvánoční shon

3. Vychutnejte si podzimní krajinu Když nevíte, co dřív, je někdy lepší aspoň na chvilku všeho nechat a jít se projít. V přírodě si nejen odpočinete a naberete nové síly. Procházkou podzimní krajinou si utřídíte myšlenky a třeba vás napadne i to, jak řešit zdánlivě neřešitelnou situaci.

5. Myslete na druhé

A to nemyslíme už zmíněným zajišťováním vánočního „servisu“. Občas je člověk natolik zavalený vlastními problémy, že ani nevidí, že v porovnání s druhými má vlastně neuvěřitelné štěstí. Pokud chcete pomoci, může to být například prostřednictvím celorepublikové sbírky Srdce dětem, která se koná ve všech prodejnách Lidl od pondělí 1. do neděle 14. listopadu. Zakoupením samolepky ve tvaru srdíčka můžete přispět na pomoc rodinám s vážně nemocnými a handicapovanými dětmi. Vás to bude stát 30 Kč, jim to ale může významně ulehčit život.

Přispět můžete nejen v prodejnách Lidl, ale i prostřednictvím aplikace: