Nejnovějším reprezentantem neutuchající touhy po dokonalém automobilu, která pohání všechny vývojáře, designéry a inženýry, je prémiové SUV DS 7 CROSSBACK, jež právě vstupuje na český trh.

Díky modelu DS 7 CROSSBACK zažijete fascinující svět, v němž dochází k jedinečné symbióze všech esencí, které v konečném důsledku tvoří automobil obohacující každou minutou váš život.

DS 7 CROSSBACK je velké prémiové SUV s délkou téměř 4,6 m, u kterého se prolínají nejmodernější technologické postupy s tradičním manuálním řemeslným umem. Výsledkem je kvalita bez jakýchkoliv kompromisů, která i v těch nejmenších detailech splní nejnáročnější očekávání všech zákazníků. Názorným příkladem může být třeba perlové prošití, které vychází z techniky používané u nejluxusnějšího zboží haute couture a které čalouníci DS používají při výrobě sedadel modelu DS 7 CROSSBACK. Také za palubními hodinami se skrývá silný příběh, jež je důkazem, že u značky DS nenajdete slabé místo. O přesném čase na palubě totiž posádku informují hodiny od prestižní hodinářské firmy B.R.M Chronographes, s níž automobilka DS navázala za tímto účelem úzké partnerství.

O dostatek dynamiky v každé situaci se stará jeden z pěti nabízených motorů (tři turbodiesely a dva benzinové), které pokrývají výkonové spektrum od 130 do 225 koní, přičemž většina z nich je již ve standardu spojena s osmistupňovou automatickou převodovkou. U DS 7 CROSSBACK neexistuje základní výbava, protože již výchozí Performance Line má ve standardu dlouhý seznam prvků, za které jsou zákazníci běžně zvyklí připlácet. Další úrovně So Chic a Grand Chic poskytují ještě více luxusu a technologií. K vyloženým lahůdkám patří nejmodernější asistenční systémy DS Connected Pilot (mj. adaptivní tempomat funkční až do 180 km/h), systém nočního vidění DS Night Vision, skvělé Full LED přední světlomety či monitorování vozovky před vozidlem s okamžitou reakcí tlumičů. A to z výčtu systémů není ani zdaleka všechno!

Své zákazníky si DS 7 CROSSBACK hýčká i širokou škálou nejrůznějších služeb. Jasným důkazem důvěry ve vlastní kvalitu je poskytovaná záruka na 5 let nebo 100 000 km, která po stejnou dobu zahrnuje zdarma i plný servis FreeDrive, a to včetně opotřebovaných dílů. Značka DS rovněž nabízí v případě potřeby servisní prohlídky vyzvednutí vozu přímo u zákazníka a současně poskytnutí náhradního vozu, tak aby měl zákazník DS vždy jistotu mobility. Objevte svět značky DS na www.dsautomobiles.cz, nebo ještě lépe – rovnou ho zažijte na vlastní kůži v DS STORE v Praze na Černém mostě!