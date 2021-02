Ursula von der Leyenová, Věra Jourová: Virus je společným nepřítelem nás všech

Někteří lidé dnes kritizují nedostatečnou rychlost rozhodování v Evropě. Mohli jsme však opravdu být výrazně rychlejší? Byl by samostatně jednající členský stát rychlejší? Nebo byla by dříve uzavřená smlouva zárukou rychlejší dodávky velkého množství dávek?

Bezpečnost a účinnost vakcíny je nanejvýš důležitá. Z tohoto důvodu jsme schvalovací proces u nezávislé Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nijak nekrátili. Tento proces, který trvá tři až čtyři týdny, byl investicí do důvěry. A to je vysvětlením, proč jsme s očkováním začali o něco později než Spojené království a proč je v současnosti v počtu očkovaných rozdíl.

Potřebujeme také transparentnost, pokud jde o to, kam vakcíny směřují, protože se objevují problémy s masovou výrobou. To platí zejména v případě, kdy společnost neplní, co České republice a Evropské unii slíbila. Z tohoto důvodu jsme zavedli mechanismus transparentnosti a povolování, abychom měli přehled o tom, co bylo doposud vyvezeno a co vyvezeno bude.