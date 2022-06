Pohledem Thomase Kulidakise: Pozor na spasitele v zemi deziluze

Vládní koalice se brání, že opozice má přece také máslo na hlavě, zkoumá se, kdo se s kým kdy potkal, a je to oprávněné. Je zřejmé, že propletenec vzájemných vtahů založených na službách a protislužbách je jako pavučina, přičemž vedení vládních stran STAN a TOP 09 se snaží tvářit se, že rozhodně o nepravostech jednotlivých členů, jejich poradců a shromažďovačů financí nevědělo.

Zatím se drží ODS, která si po zásahu policie na premiérem Nečasem vedeném úřadu vlády prošla bolestnou očistou. KDU-ČSL se také drží, byť uškodit jí může jiná věc, a to oddálení zvýšení minimální mzdy minimálně na podzim. Parlamentní opoziční strany ANO a SPD dělají vše proto, aby se oheň živil, ale ne tak moc, aby snad musely k vládě a řešily předsednictví a všudypřítomné zdražování a další potíže. Dobře tomu, kdo je v dnešní době v opozici.

Je naprosto zbytečné teď hájit nehajitelné na straně jedné, případně na straně druhé nasazovat na ty, kteří se stavěli jako morálně správní a prokázali se v duchu citátu Černomyrdina: „Chtěli jsme to udělat co nejlépe, a dopadlo to jako vždycky“.