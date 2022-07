Pohledem Thomase Kulidakise: Gripeny stačí, F-35 jsou zbytečné vyhazování peněz potřebných jinde

Českému daňovému poplatníkovi přitom zůstávají jen oči pro pláč. Ministr financí Stanjura za ODS přísně váží, co je a co není plošná podpora. Nezaostává ministr průmyslu a obchodu Síkela za STAN, jehož energetický podpůrný balíček kalí neurčitost a výzvy premiéra, aby lidé šetřili a vytápěli jen tak, aby nezmrzli. S odůvodněním, že v Evropě řada zemí topí na 18 stupňů v obývaných místnostech a na patnáct v neobývaných.

Osobně jsem v takových zemích žil, bylo to zpravidla nevyhovujícím vytápěním a musím říct, že žádná sranda být pořád na pokraji nachlazení to nebyla. Nesmíme zapomenout na volání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky za KDU-ČSL po vyšších daních, úvahy experta ODS Jana Skopečka o znovuzavedení poplatků u lékaře a touhu předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové rozprodat, co se dá.

V takovou chvíli jednorázový pětitisícový příspěvek na děti do 18 let před začátkem školního roku je jako plivnutí do tváře, protože také bojujeme s inflací atakující 20 procent. Vše v kulisách rostoucího sociálního neklidu, v němž jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci veřejné sféry. V atmosféře takové nejistoty se dobře nežije. Pro řadu lidí je potřeba obracet každou korunu, zvažovat, co se koupit musí, a co ještě potřeba není. Na letošní dovolenou se ale vyrazilo, může být na dlouho poslední.

Přičtěme hromadu miliard, které nás stál covid se všemi zákazy, příkazy a povoleními, zastavením ekonomiky a nafukující se státní dluh a je jasné, že i stát by měl obracet každou korunu. Je proto nepochopitelné, proč si musíme pořizovat americké letouny F-35, které jsou sice poslední výkřik techniky, ale podle stávajících odhadů mají stát přibližně o půl miliardy za kus více než gripeny. To znamená, při 24 letounech 12 miliard navíc jen za pořízení.

K tomu přičtěme vyšší náklady na provoz, nutnost přestavět letiště a přistávací dráhy, výcvik pilotů zvyklých skoro dvacet let na gripeny - a vychází ekonomický nesmysl. Kdybychom měli úžasné rozpočtové přebytky, nevěděli, co s penězi a nebáli se, že buď nedostupnost energií nebo jejich cena nám nepodřízne průmysl, tak prosím. Klidně, ať se kupuje. Ve stávající chvíli ale platí, že dostat zadarmo stávající gripeny, ještě s modernizací a k tomu deset nejmodernějších, je koupě mnohem lepší.

Do armády je potřeba investovat, o tom žádná. Máme ji pro případ války i pro případ přírodních neštěstí, pomáhala i při covidu. Investovat se ale má s rozumem. Z hlediska vojenského jsme obklopeni spojenci, takže nám gripeny stačí a spíše bychom měli investovat do pozemního vojska - protože konvenční konflikt se povede spíše u sousedů než u nás, takže k němu musíme dojet - a do protiraketové obrany.

S rozvojem pozemního vojska by šla ruku v ruce i dopravní infrastruktura, po níž jezdíme všichni. Protiraketová obrana je základ bezpečí. A nezbývá než doufat, že zatímco jsou Američané potěšení a Švédové v úžasu, my nebudeme jen nevěřícně zírat a kroutit hlavou, pokud se ukáže nějaká podobnost s aférami typu CASA a Pandur.