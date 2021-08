Očima Saši Mitrofanova: Zeman dobře zpropagoval BIS

Zeman nemá telefon. Vůbec žádný. Včera to potvrdil. Je to hlava členského státu EU a NATO v 21. století. Nebylo by proto divné, kdyby svítil výhradně petrolejkou a zprávy z Moskvy by mu nosili poštovní holubi, jejichž hodnost by nesměla být nižší než plukovník Služby vnější rozvědky RF. To jsou ovšem pouhé spekulace. Faktem je, že včera přišel s tvrzením, že jde o odposlechy BIS vůči jeho blízkému okolí, tudíž je odposloucháván i on. To je úvaha na úrovni paroháčových bludů, že když mu někdo spí s manželkou, vykonává i on příslušnou pohlavní aktivitu.