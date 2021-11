Očima Saši Mitrofanova: Zápas na pokračování a bez konce

Nikdo až na pár lidí (nemám na mysli Zemanovu rodinu), kteří uzurpovali přístup k prezidentovi a nezveřejňují, v jakém je doopravdy stavu, neví, nakolik je prezident schopen vést ta povolební jednání, která po něm vyžaduje Ústava. Máme ale úplně všichni bohatou zásobárnu zážitků, které v minulosti jasně ukazovaly, že Miloš Zeman nepojímá svou ústavní funkci jako demokratický prezident, ale má mimořádně silnou tendenci opičit se po východních tyranech. Naděje, že by ho nemoc změnila tak zásadně, že momentálně přestoupil k demokratům, tady teoreticky je, ale je mizivá, téměř nepostřehnutelná.

Přinejmenším část nově vznikající vlády se přitom Zemana, přesněji řečeno jeho voličů a příznivců, bojí jako čert kříže. Předseda nejméně úspěšné strany zastoupené v budoucí vládě, Ivan Bartoš, to řekl naplno: „Myslím si, že v téhle těžké krizi, v níž se Česká republika nachází, každý krok, který se najednou děje mimo systém, i když je daný ústavou, může lidi dále znejistit a mást. Vyvolal by emoce. Polarizace společnosti by zesílila.“