Očima Saši Mitrofanova: Vyprávění blbů. Shakespeare byl jasnovidec

Je to ale prosté. Nástupem do vážené funkce se nemůže stát gauner respektovanou osobu, břídil profesionálem a blb inteligentem. K funkci si vyslouží úctu jen tehdy, když dokáže, že je úcty hoden. Důkazy podává ve své běžné činnosti na příslušném postu.

Míra úcty, kterou chová předseda ÚS k prezidentovi, je jasná z těchto řádků: „Překvapila vás síla těchto vyjádření? Třeba slova mluvčího Jiřího Ovčáčka: ‚Převelice se stydím za předsedu Ústavního soudu.‘ To je poměrně ostré. Já pana Ovčáčka nikdy nekomentuji. A ze strany pana prezidenta? No toho už vůbec ne.“

Ale třeba máme premiéra, kterého lze respektovat jako vysoce morálního profesionála, který nejen pracuje 18 hodin denně, nýbrž také, aspoň chvilku, jde příkladem v dodržování zákonů? Tak by si to člověk přál...

A vida, nejde to! Premiér totiž nepřímo vyzval k porušení zákona zde . České právo v tomto případě vychází z evropského práva. „Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony,“ se zavázal poslanec Andrej Babiš. „Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život,“ se zavázal premiér Babiš. „Její“, to je České republiky.

Shakespeare má formulaci: „It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing“, v překladu Josefa Jiřího Kolára: „Jest jak povídka, plná hluku, vzteku, již vypravuje blb, a význam její – nic.“ Shakespeare byl jasnovidec.