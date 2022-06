Očima Saši Mitrofanova: Všechno je jinak aneb Předem připraven, lépe vyzbrojen

Za prvé opustil papež svou náboženskou sféru, v níž je nekritizovatelný, a pustil se do politických soudů, z nichž vyplynulo, že je nakloněn naslouchat názoru, že Putin nepřepadl Ukrajinu jen tak, ale proto, že mu NATO štěkalo u dveří. A že není až tak jasné , kde je v té válce dobro a kde zlo. Sklidil za to velkou kritiku jako politik, kterým se v tu chvíli stal. Obzvláště si to pokazil na Ukrajině, což není překvapivé.

Za druhé vzal za své mýtus, že v zemích jako Německo, Francie a Itálie byl jednou provždy překonán syndrom mnichovanství. Chování vedoucích politiků těchto zemí vůči Ukrajině a Rusku svědčí o tom, že nutkání obětovat někoho slabšího výměnou za nerušený blahobyt svých voličů tady stále je. Jde o obrovskou ránu myšlence sjednocené Evropy. Být v USA v těchto chvílích u moci Donald Trump, nikoli Joseph Biden pevně rozhodnutý pro pomoc Ukrajině a zatlačení Ruska, mohlo by to vypadat ještě hůř.

Všechno je jinak, chtělo by se říct s umírajícím rabínem. Jenže on měl štěstí a umřel a my máme smůlu a s tím vším musíme žít (je to sarkasmus). Předem připraven, lépe vyzbrojen. Připraven na co? Na roky, kdy se bude spíše válčit než domlouvat. A nejen v cizině.