Očima Saši Mitrofanova: Vše dobré před obtížným rokem

Na této platformě, novinky.cz, kde mě v této chvíli sledujete, mezitím řada lidí vytvořila novou formu trávení volného času a svým způsobem nový společenský zvyk. Pravidelně se pod mými texty potkávají a s chutí se pokaždé pouštějí do debat, jejichž smysl není v tom, že někdo někomu něco dokáže, natož někoho přesvědčí. Je to ale jako v hospodě: za ta léta štamgasti už ví, kdo je opravdu chytrý, kdo zas moc rozumu nepobral, a taky všichni znají pár týpků, kteří jako lidi stojí za pendrek, a přesto je z hospody nevyhazují, protože do ní tak nějak patří, když tady žijí.