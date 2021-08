Očima Saši Mitrofanova: Voják, krysa a dezertér

To je reálný stav na úrovni dokumentů nejvyšších ruských mocenských kruhů. O útocích na české politiky a množství protičeských výroků mluvčí ruského ministerstva zahraničí, natož o výpadech prokremelských médií proti Česku z důvodu šetření místem podrobně vyprávět nebudu. Jsme v konfliktu s Ruskem. Někteří odborníci to nazývají hybridní válkou, kterou Moskva vede proti Západu obecně a proti Praze konkrétně.

Co se děje v autoritářském a vlastně už téměř totalitním Rusku a jeho filiálce a cvičišti, tedy Bělorusku, experti vědí dávno a dobře. Ostatní to teď pozorují na příkladu běloruské atletky Krysciny Cimanouské, kterou se podařilo uchránit před ohrožením svobody a života, a šéfa nevládní organizace Běloruský dům na Ukrajině Vitala Šyšova, kterého se před smrtí ubránit nepodařilo.

Klip běloruské skupiny Daj darohu! (Uvolni cestu!) s názvem Baju-baj (Halí belí) diktátor Aljaksandr Lukašenka zakázal jako extremistický. Nemusíte rozumět rusko-běloruskému textu klipu, abyste pochopili, jaké zlo se tlačí na Evropu z východu. To nejsou plané řeči, je to drsná realita. Bělorusko je přitom jen předsíní Putinova Ruska.

Jsou role rozdány také v Česku? Jistě, každý to ví. Voják, který brání svou zemi, je ředitel BIS Michal Koudelka. Naopak v zájmu Kremlu léta působí v Česku prezident Miloš Zeman, který si v Moskvě vysloužil přezdívku „náš člověk v Praze“. Svou náchylností se Zeman vůbec netají, je to ostatně čestný a upřímný člověk. Je logické, že druhý zmíněný nesnáší prvního zmíněného a udělal by cokoliv, aby tento voják přestal bránit svou zemi a překážet Kremlu. Vyslovil se pro to veřejně a opakovaně.