Očima Saši Mitrofanova: Vládu řídí nafouknutá nula

Nemůžu se kochat, když se den co den dívám na přímé přenosy z ulic běloruských měst. Na řádění fašistických bojůvek pod krytím státní policie. Český premiér Andrej Babiš ale napadené nepodpořil, jak by mohl. Vetoval setkání premiérů zemí V4 se zástupci běloruské opozice, aby diktátor Lukašenka prý neřekl, že protesty jsou řízeny z EU.

Moment, to že udělal chrabrý střelec Andrej z Čau lidi dne 16. srpna? Vždyť tehdy nebylo v Evropě hlasitějšího podporovatele boje Bělorusů proti diktátorovi. Připomínám, co řekl: „Oni potřebují naši podporu. A teďka Evropa musí ukázat, že nebude jenom vyzývat, ale že bude akční a že nedopustí, aby se na schengenské hranici něco stalo absolutně nepřijatelného. .. Takže v tomhle se teďka angažuju a myslím si, že V4 by v tom měla sehrát hlavnou roli… A já osobně udělám pro to maximum.“