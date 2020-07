Očima Saši Mitrofanova: Ve světle vládní lucerny jako pod čepicí

V říjnu budou v Česku volby do třetiny Senátu a do krajských zastupitelstev. Voliči v nich zprostředkovaně vyjádří vztah k vládě ANO a ČSSD podporované KSČM. Kritické jsou vyhlídky sociální demokracie, která se ve většině průzkumů veřejného mínění potácí nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny a není jisté, jaký vliv to může mít na podzimní volby. Pozitivní ale sotva.